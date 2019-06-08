Sony начала распродажу игр в PlayStation Store
Sony запустила масштабную распродажу игр на PlayStation. В течение 11 дней по скидке можно купить понравившийся проект в магазине консоли.
В числе предложений от японской компании возможность обзавестись приставкой PlayStation 4 с 1 Тб памяти за 24 000 рублей. Тот же продукт, но в качестве обновленной Pro-версии стоит почти 30 тысяч рублей. Одна из последних новинок Mortal Kombat 11 реализуется по цене 2999 рублей. По меньшей стоимости клиентам доступны Anthem, God of War, The Division 2 и другие видеоигры.
Акция продлится до 18 июня. Кроме PlayStation Store, приобрести игры можно и в розничных торговых точках.
В числе предложений от японской компании возможность обзавестись приставкой PlayStation 4 с 1 Тб памяти за 24 000 рублей. Тот же продукт, но в качестве обновленной Pro-версии стоит почти 30 тысяч рублей. Одна из последних новинок Mortal Kombat 11 реализуется по цене 2999 рублей. По меньшей стоимости клиентам доступны Anthem, God of War, The Division 2 и другие видеоигры.
Акция продлится до 18 июня. Кроме PlayStation Store, приобрести игры можно и в розничных торговых точках.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:46