Sony начала распродажу игр в PlayStation Store





В числе предложений от японской компании возможность обзавестись приставкой PlayStation 4 с 1 Тб памяти за 24 000 рублей. Тот же продукт, но в качестве обновленной Pro-версии стоит почти 30 тысяч рублей. Одна из последних новинок Mortal Kombat 11 реализуется по цене 2999 рублей. По меньшей стоимости клиентам доступны Anthem, God of War, The Division 2 и другие видеоигры.Акция продлится до 18 июня. Кроме PlayStation Store, приобрести игры можно и в розничных торговых точках.