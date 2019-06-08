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Sony начала распродажу игр в PlayStation Store

Sony запустила масштабную распродажу игр на PlayStation. В течение 11 дней по скидке можно купить понравившийся проект в магазине консоли.
Sony начала распродажу игр в PlayStation Store

В числе предложений от японской компании возможность обзавестись приставкой PlayStation 4 с 1 Тб памяти за 24 000 рублей. Тот же продукт, но в качестве обновленной Pro-версии стоит почти 30 тысяч рублей. Одна из последних новинок Mortal Kombat 11 реализуется по цене 2999 рублей. По меньшей стоимости клиентам доступны Anthem, God of War, The Division 2 и другие видеоигры.

Акция продлится до 18 июня. Кроме PlayStation Store, приобрести игры можно и в розничных торговых точках.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:46

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