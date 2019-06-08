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АвтоВАЗ принял решение отложить разработку универсала Lada Vesta SW Sport

Отечественный АвтоВАЗ заявил о том, что принял решение временно отложить разработку универсала Lada Vesta SW Sport. Разморозить этот проект могут в том случае, если автопроизводитель увидит серьезный рост спроса на спортивные модификации моделей.
АвтоВАЗ принял решение отложить разработку универсала Lada Vesta SW Sport

В начале 2019 года на рынок вышла Lada Vesta Sport, ее цена стартовала от 1 млн рублей. Автомобиль имел заниженный на 31 мм клиренс, 145-сильный 1,8-литровый двигатель и 5-ступенчатую «механику». Несмотря на подобные изменения, модель до сих пор не пользуется существенным спросом, поэтому решение АвтоВАЗ отложить разработку универсала Lada Vesta SW Sport кажется логичным. Данный отечественный автопроизводитель в последние годы демонстрирует возвращение собственных позиций, но пока не готов вкладывать серьезные деньги в разработку моделей, которые не имеют четкой перспективы.

Представители АвтоВАЗ продолжат внимательно следить на тенденциям спроса в данном сегменте и будут готовы в любой момент возобновить разработку универсала Lada Vesta SW Sport. Эксперты отмечают: относительный провал Lada Vesta Sport связан с тем, что автомобили данного бренда покупатели не готовы воспринимать как спортивные. У автолюбителей из России четко сложился стереотип, что отечественные машины – это работа и быт, но никак не скорость и мощь. Поэтому АвтоВАЗ придется совершить прорыв и изменить мнение людей, если они хотят добиться успеха в этом сегменте рынка.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:21

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