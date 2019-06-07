Дерматологи разработали рекомендации по уходу за кожей в солнечные дни





С приходом жарких летних дней люди предпочитают проводить свой отдых на свежем воздухе. Это чревато получением солнечных ожогов и появлением пигментации. Специалисты разработали рекомендации для тех, кто хочет замечательно выглядеть и не испытывать дискомфорт, связанный с воздействием солнечных лучей на кожу.Дерматологи рекомендуют не пренебрегать уходом за кожей. Он осуществляется в несколько этапов – вечернее очищение, тонизирование, нанесение крема, предназначенного для определенного типа кожи. Врачи также рекомендуют использовать специальные солнцезащитные средства во время длительного пребывания на свежем воздухе. Что касается времени прогулок, то лучше сократить их до 4 часов во время активного солнца. Вечером и ранним утром опасности для кожи дерматологи не отмечают.