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В России из-за проблем с дипломами без работы остались десятки пилотов

Эксперты рассказали о проблемах в российской авиации, из-за чего происходят десятки происшествий с гражданскими пассажирскими лайнерами. Согласно статистике, с 2017 года без работы остались десятки пилотов, и сотни профессионалов покинули страну.
В России из-за проблем с дипломами без работы остались десятки пилотов

В ходе проверки трагедии с Ан-148 выяснилось, что один из пилотировавших летчиков являлся выпускником ЮУрГУ, у которого не имелось утвержденной Росавиацией программы, направленной на подготовку в стране пилотов. Еще 64 пилота окончили вуз, чьи свидетельства были аннулированы. В попытке обжалования пилоты направили иски в суд, но их отклонили, поскольку все структуры, где граждане проходили обучение, не имели необходимых сертификатов и лицензий. В частности, права осуществления образовательной деятельности а области авиации не имели тренировочный центр “ЧеАвиа” и “ЧЛУГА”.

В связи с этим Россия переживает кадровую нехватку, поскольку некоторый процент пилотов выехал из страны из-за неустойчивости курса рубля. За последние 2,5 года работу в Азии успели найти порядка 300 командиров воздушных судов и инструкторов.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:17

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