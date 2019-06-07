В России из-за проблем с дипломами без работы остались десятки пилотов





В ходе проверки трагедии с Ан-148 выяснилось, что один из пилотировавших летчиков являлся выпускником ЮУрГУ, у которого не имелось утвержденной Росавиацией программы, направленной на подготовку в стране пилотов. Еще 64 пилота окончили вуз, чьи свидетельства были аннулированы. В попытке обжалования пилоты направили иски в суд, но их отклонили, поскольку все структуры, где граждане проходили обучение, не имели необходимых сертификатов и лицензий. В частности, права осуществления образовательной деятельности а области авиации не имели тренировочный центр “ЧеАвиа” и “ЧЛУГА”.В связи с этим Россия переживает кадровую нехватку, поскольку некоторый процент пилотов выехал из страны из-за неустойчивости курса рубля. За последние 2,5 года работу в Азии успели найти порядка 300 командиров воздушных судов и инструкторов.