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Личный врач Бари Алибасова опровергла слухи о его предстоящей операции

Личный врач Бари Алибасова Марият Мухина опровергла распространившиеся в последние дни слухи о предстоящей ему операции. Продюсеру, отметила специалист, придется пробыть в больнице около месяца.
Личный врач Бари Алибасова опровергла слухи о его предстоящей операции

Бари Каримович, случайно выпивший химический раствор, находится в клинике под наблюдением врачей. На больничной койке продюсеру пришлось встретить свой 72-й день рождения. Возле палаты Алибасова, на данный момент погруженного в медикаментозный сон, постоянно находятся его родственники. Дежурит возле шоумена и его личный врач Марият Мухина.

Специалист рассказала журналистам, что Алибасова кормят посредством зонда, готовя меню, мало чем отличающееся от рациона шестимесячного ребенка. Бари Каримовичу не назначали никаких операций, но в больнице ему придется пребывать не менее трех-четырех недель. По-настоящему насладиться праздничными блюдами знаменитость сможет только через год. Однако продюсеру теперь противопоказаны жареные и острые блюда, мучное, можно лишь все перетертое и приготовленное на пару.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:49

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