Личный врач Бари Алибасова опровергла слухи о его предстоящей операции





Бари Каримович, случайно выпивший химический раствор, находится в клинике под наблюдением врачей. На больничной койке продюсеру пришлось встретить свой 72-й день рождения. Возле палаты Алибасова, на данный момент погруженного в медикаментозный сон, постоянно находятся его родственники. Дежурит возле шоумена и его личный врач Марият Мухина.Специалист рассказала журналистам, что Алибасова кормят посредством зонда, готовя меню, мало чем отличающееся от рациона шестимесячного ребенка. Бари Каримовичу не назначали никаких операций, но в больнице ему придется пребывать не менее трех-четырех недель. По-настоящему насладиться праздничными блюдами знаменитость сможет только через год. Однако продюсеру теперь противопоказаны жареные и острые блюда, мучное, можно лишь все перетертое и приготовленное на пару.