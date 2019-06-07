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Представители NASA рассказали о «Точке Немо» в Тихом океане, где находятся упавшие космические корабли

Ведомство NASA рассказало о загадочной «Точке Немо», расположенной в Тихом океане. Там находятся упавшие с орбиты космические корабли разных стран, это место располагается на расстоянии 2,2 тысячи километров от ближайшей суши.
Представители NASA рассказали о «Точке Немо» в Тихом океане, где находятся упавшие космические корабли

Представители NASA отмечают, что «Точка Немо» используется уже очень давно. С 1971 года в нее падают космические корабли и спутники, которые сходят с орбиты Земли. По информации на 2016 год в этом месте Тихого океана находится около 260 устройств разных стран: советская станция MIR, несколько грузов EKA, много мелких средств для доставки припасов и снабжения и даже разработки компании Илона Маска SpaceX.

«Точка Немо» учеными была выбрана не случайно. Это практически идеальное место, имеющее целый ряд преимуществ. Во-первых, это отдаленность, она находится на расстоянии 2,2 тысячи километров от суши. Во-вторых, в данной части Тихого океана можно провести посадку практически без повреждений. В-третьих, это общее место используется ведомствами разных стран, что позволяет минимизировать загрязнение океана.

Чтобы космический корабль или спутник опустился прямо в «Точку Немо», необходимо провести детальный расчет и учесть фактор самого устройства. Чем оно меньше – тем сложнее совершить точный спуск, так как небольшой объект может просто сгореть при входе в атмосферу. Сейчас на околоземной орбите находится около 5 тысяч подобных аппаратов.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:14

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