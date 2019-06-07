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Авиакомпания S7 хочет использовать Face ID вместо посадочных талонов

Российская авиакомпания S7 рассматривает вариант оптимизации работы аэропортов. Для этого она хочет использовать сканирование лица Face ID вместо посадочных талонов, в результате чего пассажиру не придется его доставать во время посадки.
Авиакомпания S7 хочет использовать Face ID вместо посадочных талонов

Об этом заявил Павел Воронин, являющийся заместителем гендиректора S7 по информационным технологиям. Авиакомпания рассматривает вариант использования Face ID в качестве альтернативы постоянной проверке посадочных талонов. Такое нововведение ускорит процесс посадки, сделает его более комфортным для пассажиров и приведет к сокращению персонала.

Авиакомпания S7 уже составила предварительный проект данной инициативы. На внедрение опознавания лица пассажира с помощью искусственного интеллекта необходимо будет тратить до 100 млн рублей в год, в данном случае речь об обслуживании и поддержании работы системы. Сколько будет стоит ее внедрение – не сообщается.

Если это произойдет, отмечает Павел Воронин, то Россия станет первой страной мира, где вместо посадочных талонов начнут использоваться сканирование лица Face ID. Представитель авиакомпании S7, выступая на Петербургском международном форуме отметил, что данный проект является вполне реальным, и не стоит его воспринимать как далекую перспективу.

Напомним, в 2020 году в одном из аэропортов Японии также собираются ввести технологию распознавание лица с помощью Face ID вместо проверки посадочных талонов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:27

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