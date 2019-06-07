Жасмин ответила на критику Зарубиной на кавер песни «На теплоходе музыка играет»





Зарубина нелестно высказалась по поводу недавно записанной Жасмин кавер-версии популярной композиции. Звезде 90-х хит, перепетый младшей коллегой, показался «скучным и монотонным». Как отметила знаменитость, к словам первой исполнительницы песни о теплоходе следует прислушаться. Эдита Пьеха тоже не оценила новый вариант «своего» «Нашего соседа», созданный Жасмин. Легендарная певица заявила, что коллега поет «не так, как она».Артистка считает, что эти суперхиты стали популярными и любимыми миллионами зрителей благодаря первым исполнителям. Однако музыканты, переписывая такие композиции, должны вкладывать в них частицу своей души и слегка изменять их. Жасмин не видит смысла делать каверы, дублирующие оригинал. В ближайшее время певица не планирует записывать собственные версии известных хитов.