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Новая iOS 13 от Apple начнет автоматически отправлять неизвестных абонентов на голосовую почту

Новая система iOS 13 от компании Apple отправит всех неизвестных абонентов на голосовую почту. Новая система обзаведется рядом полезных функций.
Новая iOS 13 от Apple начнет автоматически отправлять неизвестных абонентов на голосовую почту

Стало известно, что iOS 13 будет оснащена уникальной опцией обработки поступающих звонков. Все звонки с неизвестных номеров могут отправляться на голосовую почту после обработки. Блокировка станет возможна по решению владельца смартфона. Однако при пользовании данной возможностью нужно открыть доступ к почте и контактам, чтобы система могла проанализировать базу данных перед блокировкой.

При этом iOS 13 пропустит звонок неизвестного абонента, если он есть в электронной почте. Специалисты уверены, что функция станет полезной для бизнесменов и граждан, которые принимают большое количество звонков в день.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:49

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