Новая iOS 13 от Apple начнет автоматически отправлять неизвестных абонентов на голосовую почту





Стало известно, что iOS 13 будет оснащена уникальной опцией обработки поступающих звонков. Все звонки с неизвестных номеров могут отправляться на голосовую почту после обработки. Блокировка станет возможна по решению владельца смартфона. Однако при пользовании данной возможностью нужно открыть доступ к почте и контактам, чтобы система могла проанализировать базу данных перед блокировкой.При этом iOS 13 пропустит звонок неизвестного абонента, если он есть в электронной почте. Специалисты уверены, что функция станет полезной для бизнесменов и граждан, которые принимают большое количество звонков в день.