В Норвегии эвакуирован персонал нефтяной платформы из-за столкновения с судном





Нефтяная платформа Statfjord A принадлежит компании Equinor. По неустановленным в настоящий момент причинам одно судно врезалось в ее основание, из-за чего было принято решение об эвакуации рабочего персонала. На момент происшествия на объекте было 276 работников, с помощью трех поисково-спасательных вертолетов все они были доставлены на соседние нефтяные платформы - Statfjord B и C, а также Gullfaks A.В настоящий момент нефтяная компания Equinor проводит предварительную оценку полученных повреждений. Следует отметить, что данный инцидент никак не сказался на добычи нефти на платформе Statfjord A, так как она была остановлена до происшествия. Незадолго до данного события началась плановая приостановка производства с целью проведения ремонтных работ и профилактики.Напомним, компания Equinor была создана в 1972 году, тогда она называлась Statoil. Она одной из первых начала работать на шельфе в Северном море. В настоящий момент общий штат сотрудников компании составляет 20 тысяч человек, а ее годовая выручка равняется 61 млрд долларов. 67% акций принадлежат государству Норвегия.