Чрезмерное употребление орехов может привести к раку печени
Диетолог Моника Рейнагель рассказала об опасности, скрывающейся за орехами. Специалист отметила, что чрезмерное их употребление может привести к раку печени и другим заболеваниям данного органа, а также к проблемам с легкими.
Моника Рейнагель является лицензированным диетологом и автором книги Nutrition Diva. По ее словам, орехи являются крайне полезным продуктом, содержащим в себе множество полезных веществ и витаминов. Несмотря на это, в данных продуктах могут скрываться опасные грибки, провоцирующие развития болезней, в том числе рак печени.
В первую очередь это Aspergillus. Данный грибок живет в почве и может вызывать болезни через многие пищевые культуры: бобовые, зерновые и орехи. В результате в данных продуктах повышается число канцерогенных веществ, афлатоксинов. При их постоянном попадании в организм у человека могут развиться серьезные заболевания печени, в том числе рак. В группе риска находятся больные гепатитом B.
При этом орехи могут вредить и легким. Если данный продукт заражен грибком Aspergillus, то постоянное вдыхание их паров приведет к развитию заболеваний легких. В группе риска оказываются люди с туберкулезом и ХОБЛ.
Диетолог советует внимательно подходить к выбору орехов, а также подвергать их тщательной обработке. Чрезмерное употребление не только повысит шанс развитие рака печени, но и приведет к появлению лишнего веса, так как данный продукт крайне калорийный.
Моника Рейнагель является лицензированным диетологом и автором книги Nutrition Diva. По ее словам, орехи являются крайне полезным продуктом, содержащим в себе множество полезных веществ и витаминов. Несмотря на это, в данных продуктах могут скрываться опасные грибки, провоцирующие развития болезней, в том числе рак печени.
В первую очередь это Aspergillus. Данный грибок живет в почве и может вызывать болезни через многие пищевые культуры: бобовые, зерновые и орехи. В результате в данных продуктах повышается число канцерогенных веществ, афлатоксинов. При их постоянном попадании в организм у человека могут развиться серьезные заболевания печени, в том числе рак. В группе риска находятся больные гепатитом B.
При этом орехи могут вредить и легким. Если данный продукт заражен грибком Aspergillus, то постоянное вдыхание их паров приведет к развитию заболеваний легких. В группе риска оказываются люди с туберкулезом и ХОБЛ.
Диетолог советует внимательно подходить к выбору орехов, а также подвергать их тщательной обработке. Чрезмерное употребление не только повысит шанс развитие рака печени, но и приведет к появлению лишнего веса, так как данный продукт крайне калорийный.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:57