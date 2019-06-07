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Чрезмерное употребление орехов может привести к раку печени

Диетолог Моника Рейнагель рассказала об опасности, скрывающейся за орехами. Специалист отметила, что чрезмерное их употребление может привести к раку печени и другим заболеваниям данного органа, а также к проблемам с легкими.
Чрезмерное употребление орехов может привести к раку печени

Моника Рейнагель является лицензированным диетологом и автором книги Nutrition Diva. По ее словам, орехи являются крайне полезным продуктом, содержащим в себе множество полезных веществ и витаминов. Несмотря на это, в данных продуктах могут скрываться опасные грибки, провоцирующие развития болезней, в том числе рак печени.

В первую очередь это Aspergillus. Данный грибок живет в почве и может вызывать болезни через многие пищевые культуры: бобовые, зерновые и орехи. В результате в данных продуктах повышается число канцерогенных веществ, афлатоксинов. При их постоянном попадании в организм у человека могут развиться серьезные заболевания печени, в том числе рак. В группе риска находятся больные гепатитом B.

При этом орехи могут вредить и легким. Если данный продукт заражен грибком Aspergillus, то постоянное вдыхание их паров приведет к развитию заболеваний легких. В группе риска оказываются люди с туберкулезом и ХОБЛ.

Диетолог советует внимательно подходить к выбору орехов, а также подвергать их тщательной обработке. Чрезмерное употребление не только повысит шанс развитие рака печени, но и приведет к появлению лишнего веса, так как данный продукт крайне калорийный.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:57

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