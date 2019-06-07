Чрезмерное употребление орехов может привести к раку печени





Моника Рейнагель является лицензированным диетологом и автором книги Nutrition Diva. По ее словам, орехи являются крайне полезным продуктом, содержащим в себе множество полезных веществ и витаминов. Несмотря на это, в данных продуктах могут скрываться опасные грибки, провоцирующие развития болезней, в том числе рак печени.В первую очередь это Aspergillus. Данный грибок живет в почве и может вызывать болезни через многие пищевые культуры: бобовые, зерновые и орехи. В результате в данных продуктах повышается число канцерогенных веществ, афлатоксинов. При их постоянном попадании в организм у человека могут развиться серьезные заболевания печени, в том числе рак. В группе риска находятся больные гепатитом B.При этом орехи могут вредить и легким. Если данный продукт заражен грибком Aspergillus, то постоянное вдыхание их паров приведет к развитию заболеваний легких. В группе риска оказываются люди с туберкулезом и ХОБЛ.Диетолог советует внимательно подходить к выбору орехов, а также подвергать их тщательной обработке. Чрезмерное употребление не только повысит шанс развитие рака печени, но и приведет к появлению лишнего веса, так как данный продукт крайне калорийный.