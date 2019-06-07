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Китайские исполинские саламандры заживляют раны с помощью собственной слизи

Китайские исполинские саламандры способны влиять на заживление ран при помощи выделяемой слизи. К такому выводу пришли ученые из Гарварда.
Китайские исполинские саламандры заживляют раны с помощью собственной слизи

Слизь этих животных заживляет повреждения тел методом замены хирургического клея. Биологический состав дает возможность «склеить» поврежденные ткани лучше, нежели имеющийся натуральный клей. В списке положительных влияний - улучшение упругости кожи, благодаря чему медики могут создать полезные косметологические препараты.

По словам исследователей из США, существующие ныне хирургические средства мало помогают достичь нужного эффекта в клинических операциях, к тому же у некоторых пациентов аллергия на них, что в итоге может привести к негативным последствиям.

Исполинские саламандры при ранении выделяют слизь, которая так заинтересовала ученых. Во время исследования они заморозили полученные образцы и превратили после их в порошок, разбавив его с водой. После эксперты приложили полученную субстанцию к поврежденной коже свиньи и обнаружили, что вещество являлось таким же гибким, как и натуральный клеевой фибрин.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:50

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