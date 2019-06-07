Анна Хилькевич раскрыла поклонникам секрет сохранения прически по утрам

Анна Хилькевич призналась, что спала практически сидя, чтобы с утра потратить минимум времени на укладку. При этом звезда отметила, что ей удалось, а на фото актриса позирует с экспериментальной “челкой” и хвостом. Поклонники заметили, что Хилькевич всегда выглядит хорошо, и новое фото демонстрирует, что актриса прикладывает много усилий для этого. Под новой публикацией фолловеры назвали свои шуточные варианты, как сэкономить время с утра, например, не раздеваться и не завтракать.Звезда поддерживает общение с поклонниками, в частности, она делится происходящим в своей семье. Недавно подписчики узнали, что любимым сказочным героем дочери Хилькевич является Баба Яга.