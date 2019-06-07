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Анна Хилькевич раскрыла поклонникам секрет сохранения прически по утрам

Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками секретами красоты на своей странице в сети Instagram. Звезда “Универа” рассказала, как надолго сохранить прическу.
Анна Хилькевич раскрыла поклонникам секрет сохранения прически по утрам

Анна Хилькевич призналась, что спала практически сидя, чтобы с утра потратить минимум времени на укладку. При этом звезда отметила, что ей удалось, а на фото актриса позирует с экспериментальной “челкой” и хвостом. Поклонники заметили, что Хилькевич всегда выглядит хорошо, и новое фото демонстрирует, что актриса прикладывает много усилий для этого. Под новой публикацией фолловеры назвали свои шуточные варианты, как сэкономить время с утра, например, не раздеваться и не завтракать.

Звезда поддерживает общение с поклонниками, в частности, она делится происходящим в своей семье. Недавно подписчики узнали, что любимым сказочным героем дочери Хилькевич является Баба Яга.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:32

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