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«Дом-2»: Артем Сорока пытался спровоцировать драку на «Острове любви» с Никитой Рудаковым

Участник реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока опять находится в центре внимания телезрителей. А все из-за того, что он в очередной раз пытался спровоцировать на Сейшельских островах потасовку. В этот раз его «противником» мог стать Никита Рудаков.

«Дом-2»: Артем Сорока пытался спровоцировать драку на «Острове любви» с Никитой Рудаковым

Нужно сказать, что в последнее время в социальных сетях довольно часто начали обсуждать Сороку, а если быть точнее, его цель нахождения на телестройке «Дом-2». По мнению поклонников проекта, парень намеренно не строит в Периметре отношения, так как полностью сосредоточен на продвижении своего музыкального творчества.

Считанные дни назад ведущие «Дома-2» приняли решение отправить Сороку на «Остров любви», где тот продолжил жить в одиночестве и даже не пытается отыскать вторую половинку. Впрочем, есть у Артема «сценарий», с которым он справляется превосходно. Речь идет о провокациях, которые, как видно, только у него получается лучше многих других героев реалити-шоу устраивать.

«Дом-2»: Артем Сорока пытался спровоцировать драку на «Острове любви» с Никитой Рудаковым

В Сети появился ролик, на котором запечатлен фрагмент из эфира телепроекта «Остров любви». На записи видны Сорока и Никита Рудактов, между которыми возник конфликт. Спровоцировал ссору Артем, которому явно было мало словесной перепалки.

Сорока пытался вывести Рудакова на эмоции, чтобы тот, перестав контролировать себя, накинулся на него с кулаками. Зачем Артем это делал, до сих пор остается загадкой, однако его слова о том, что он будет делать на Сейшелах все то, что посчитает нужным, в том числе и подходить к избраннице Никиты, многим зрителям не понравились.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:38

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