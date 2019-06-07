В Роскачестве назвали пять опасных для здоровья напитков





Первый небезопасный напиток - чай в пакете. Производители могут добавлять в пакетики всевозможные порошки, красители и добавки. В ходе исследования эксперты Роскачества нашли в данном чае плесень и кишечную палочку.Почти не полезен растворимый кофе. В нем находится меньше полезных веществ, чем в заварном. Нежелательно пить кофе на пустой желудок, иначе у человека могут появиться язва и гастрит.О вреде газированных напитков знают многие. Они небезопасны содержанием большого количества сахара. Любителям таких продуктов нужно знать, что газировка провоцирует развитие ожирения, болезней сердца, диабета и иных заболеваний.Опасны кофе «3 в 1» и пакетированные соки. В первом мало самого кофе и достаточно сахара, пальмового масла, а во втором находится минимум витаминов и много глюкозы.