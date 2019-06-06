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Сыну Бари Алибасова удалось посетить отца в больнице

Сыну Бари Алибасова удалось навестить отца в больнице. Владимир Политов, бывший участник группы “На-На”, рассказал о текущем состоянии здоровья бизнесмена.
Сыну Бари Алибасова удалось посетить отца в больнице

Как известно, некоторое время назад Бари Алибасов попал в больницу. Ему диагностировали четвёртую степень ожога желудка, в связи с чем состояние здоровья продюсера достаточно сложно оценить. Недавно стало известно, что сын бизнесмена навещал его в больнице. Об этом сообщает интернет-издание "ПолитЭксперт", сотрудникам которого удалось взять интервью у Владимира Политова, бывшего участника группы “На-На”. Он утверждает, что Бари Алибасов находится в сознании. Также состояние здоровья продюсера находится на достаточно высоком уровне в связи с тем, что он может дышать самостоятельно.

Стоит отметить, что доступ посторонних людей к Бари Алибасову на данный момент строго ограничен. Единственный человек, который посещал его за последнее время, это его сын.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:07

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