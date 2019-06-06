Сыну Бари Алибасова удалось посетить отца в больнице
Сыну Бари Алибасова удалось навестить отца в больнице. Владимир Политов, бывший участник группы “На-На”, рассказал о текущем состоянии здоровья бизнесмена.
Как известно, некоторое время назад Бари Алибасов попал в больницу. Ему диагностировали четвёртую степень ожога желудка, в связи с чем состояние здоровья продюсера достаточно сложно оценить. Недавно стало известно, что сын бизнесмена навещал его в больнице. Об этом сообщает интернет-издание "ПолитЭксперт", сотрудникам которого удалось взять интервью у Владимира Политова, бывшего участника группы “На-На”. Он утверждает, что Бари Алибасов находится в сознании. Также состояние здоровья продюсера находится на достаточно высоком уровне в связи с тем, что он может дышать самостоятельно.
Стоит отметить, что доступ посторонних людей к Бари Алибасову на данный момент строго ограничен. Единственный человек, который посещал его за последнее время, это его сын.
Как известно, некоторое время назад Бари Алибасов попал в больницу. Ему диагностировали четвёртую степень ожога желудка, в связи с чем состояние здоровья продюсера достаточно сложно оценить. Недавно стало известно, что сын бизнесмена навещал его в больнице. Об этом сообщает интернет-издание "ПолитЭксперт", сотрудникам которого удалось взять интервью у Владимира Политова, бывшего участника группы “На-На”. Он утверждает, что Бари Алибасов находится в сознании. Также состояние здоровья продюсера находится на достаточно высоком уровне в связи с тем, что он может дышать самостоятельно.
Стоит отметить, что доступ посторонних людей к Бари Алибасову на данный момент строго ограничен. Единственный человек, который посещал его за последнее время, это его сын.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:07