Составлен рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в России





Наиболее низкие показатели защиты от угонов эксперты обнаружили в Hyundai Creta и Renault Duster. Далее располагаются такие модели, как Skoda Rapid, а также Kia Rio. Kia Optima тоже обладает посредственным рейтингом защиты от угона, как и Toyota Land Cruiser 200 и RAV4. Наилучшими показателями в данном рейтинге могут похвастаться такие модели, как Range Rover от Land Rover Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.Стоит отметить, что эксперты руководствовались данными о количестве продаж, а также частоте угона моделей на территории России.Итоговые данные могут быть эффективно использованы страховыми компаниями и людьми, планирующими приобретать рассматриваемые модели.