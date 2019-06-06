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Составлен рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в России

Эксперты составили список автомобилей, которые защищены от угона менее всего. В рассматриваемый рейтинг вошли исключительно те машины, которые распространены на территории России.
Составлен рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в России

Наиболее низкие показатели защиты от угонов эксперты обнаружили в Hyundai Creta и Renault Duster. Далее располагаются такие модели, как Skoda Rapid, а также Kia Rio. Kia Optima тоже обладает посредственным рейтингом защиты от угона, как и Toyota Land Cruiser 200 и RAV4. Наилучшими показателями в данном рейтинге могут похвастаться такие модели, как Range Rover от Land Rover Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

Стоит отметить, что эксперты руководствовались данными о количестве продаж, а также частоте угона моделей на территории России.
Итоговые данные могут быть эффективно использованы страховыми компаниями и людьми, планирующими приобретать рассматриваемые модели.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:59

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