Виктория Лопырева после фото в мини-шортах примерила длинное платье в пол

Российская светская львица Виктория Лопырева часто радует поклонников новыми образами, выкладывая снимки на своем профиле в Instagram. Так, совсем недавно она показала стильный имидж в белой толстовке с принтом и коротких шортах. Новое фото 35-летней звезды вызвало не меньший ажиотаж: Лопырева предстала перед поклонниками в длинном платье в пол.Бывший возлюбленный модели, певец Николай Басков также отметил эффектную внешность Виктории. К платью девушка подобрала стильный жакет и пояс, подчеркнув им стройную фигуру.В феврале Лопырева родила своего первого малыша, сына назвали Марк Лео, вместе с супругом бизнесменом Игорем Булатовым звезда нередко попадает в светские хроники различных изданий.