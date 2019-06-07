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Виктория Лопырева после фото в мини-шортах примерила длинное платье в пол

Виктория Лопырева опубликовала новое фото на странице своего аккаунта в Instagram. 35-летняя модель после ультракоротких шорт предстала перед поклонниками в платье макси-длины.
Виктория Лопырева после фото в мини-шортах примерила длинное платье в пол

Российская светская львица Виктория Лопырева часто радует поклонников новыми образами, выкладывая снимки на своем профиле в Instagram. Так, совсем недавно она показала стильный имидж в белой толстовке с принтом и коротких шортах. Новое фото 35-летней звезды вызвало не меньший ажиотаж: Лопырева предстала перед поклонниками в длинном платье в пол.

Бывший возлюбленный модели, певец Николай Басков также отметил эффектную внешность Виктории. К платью девушка подобрала стильный жакет и пояс, подчеркнув им стройную фигуру.

В феврале Лопырева родила своего первого малыша, сына назвали Марк Лео, вместе с супругом бизнесменом Игорем Булатовым звезда нередко попадает в светские хроники различных изданий.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 00:07

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