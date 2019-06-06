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Промсвязьбанк и ПС «Мир» будут развивать платежные технологии

Платежная система «Мир» и Промсвязьбанк» заключили сделку, в рамках которой планируется развивать технологии перевода средств в России. Заместитель главы ПС Сергей Бочкарев и руководитель отдела цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев также провели переговоры на предмет плана работы в будущем.
Промсвязьбанк и ПС «Мир» будут развивать платежные технологии

Промсвязьбанк и «Мир» смогут создать крупнейшую в России систему платежей, так как портфель карт последнего превышает 400 тысяч единиц. ПСБ планирует нарастить эмиссию за счет работы со всеми категориями клиентов.

«Мы уже сейчас взаимодействуем с отечественной платежной системой, но пока косвенно. В текущем году мы стали одним из первых банков с поддержкой Mir Pay и Samsung Pay. Соединение технологий smart-данных и опыта в работе с финансами позволит создать максимально удобную экономическую экосистему для клиентов. Они получат услуги нового уровня, работающие в режиме «здесь и сейчас», - отметил Сергей Малышев.

Заместитель главы ПС «Мир» Сергей Бочкарев также выразил надежды на плодотворное сотрудничество с одним из крупнейших банков страны. По его словам, «умные» данные ПСБ и технологии платежной системы позволят вывести сервис на новый уровень. Сейчас Промсвязьбанк предоставляет ряд услуг, связанных с ПС «Мир», но в будущем они будут многократно расширены.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 17:28

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