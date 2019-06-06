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Исследование: Собаки отражают стресс хозяина

Уровни стресса у собак и их владельцев взаимосвязаны. Однако, как выяснили специалисты Университета Линчепинга (Швеция), питомцы отражают состояние своего хозяина, а не наоборот.
Исследование: Собаки отражают стресс хозяина

Это выяснилось в ходе исследования по изучению влияния на уровень стресса у собак владельцев и образа жизни. Специалисты измеряли концентрацию кортизола в шерсти 25 бордер-колли и 33 шетландских овчарок, принадлежащих женщинам, и в волосах их хозяек в течение нескольких месяцев, регистрируя показатели физической активности. Уровни долгосрочного гормона оказались синхронизированными, как и кратковременного, повышающегося симметрично в слюне соревнующихся между собой владельца и его питомца.

На следующем этапе эксперимента специалисты попросили людей заполнить анкеты, ответив на вопросы о чертах своих и собаки. Ученые не обнаружили влияния животного на уровень стресса хозяина, но личность человека сильно отражалась на этом показателе у питомца.

Авторы исследования, описанного в журнале Scientific Reports, намерены провести подобные эксперименты с животными других пород и разнополыми хозяевами. Знания о влиянии людей на определенные типы собак помогут научить правильно подбирать подопечного, не так сильно страдающего от высокого уровня стресса своего владельца.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:42

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