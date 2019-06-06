Исследование: Собаки отражают стресс хозяина





Это выяснилось в ходе исследования по изучению влияния на уровень стресса у собак владельцев и образа жизни. Специалисты измеряли концентрацию кортизола в шерсти 25 бордер-колли и 33 шетландских овчарок, принадлежащих женщинам, и в волосах их хозяек в течение нескольких месяцев, регистрируя показатели физической активности. Уровни долгосрочного гормона оказались синхронизированными, как и кратковременного, повышающегося симметрично в слюне соревнующихся между собой владельца и его питомца.На следующем этапе эксперимента специалисты попросили людей заполнить анкеты, ответив на вопросы о чертах своих и собаки. Ученые не обнаружили влияния животного на уровень стресса хозяина, но личность человека сильно отражалась на этом показателе у питомца.Авторы исследования, описанного в журнале Scientific Reports, намерены провести подобные эксперименты с животными других пород и разнополыми хозяевами. Знания о влиянии людей на определенные типы собак помогут научить правильно подбирать подопечного, не так сильно страдающего от высокого уровня стресса своего владельца.