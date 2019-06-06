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Валерий Блюменкранц заявил, что Ира Пингвинова «бессовестно воспользовалась» им

Бывший возлюбленный Ирины Пинчук Валерий Блюменкранц продолжает настаивать на том, что именно Ирина Пингвинова заманила его в гостиницу, где нет видеокамер. По словам молодого отца, длинноволосая красавица «бессовестно воспользовалась» им.

Валерий Блюменкранц заявил, что Ира Пингвинова «бессовестно воспользовалась» им

Вчера, 5 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск ток-шоу «Бородина против Бузовой», главной темой которой стали номинанты на вылет. В этот раз под угрозу попали Максим Павленко и Ирина Пингвинова.

По словам Бородиной, она видит в Павленко «игрока», который не намерен строить в Периметре отношения, а просто хочет выполнять так называемые «нормативы». Впрочем, с мнением ведущей реалити-шоу «Дом-2» не согласился ее подопечный, который поспешил указать на то, что на самом деле присматривается к Пингвиновой, ведь именно эта девушка ему симпатична.

Валерий Блюменкранц заявил, что Ира Пингвинова «бессовестно воспользовалась» им

В свою очередь, Бузова заявила, что видит в Павленко «жертву», а Пингвинову назвала тем человеком, который использует «проектных» парней. Ольга даже перечислила участников, с которыми в свое время Ирина пыталась построить отношения. Нужно сказать, что в списке звезды «Дома-2» оказался и Валерий Блюменкранц.

К слову, Блюменкранц, как обычно, решил не оставаться в стороне и высказать свое мнение на этот счет. Валерий заявил, что на самом деле Пингвинова «бессовестно воспользовалась» им, ведь именно она «заманила» его в отель без камер. По словам участника телешоу «Остров любви», там Ирина «набросилась на него», и у него не было другого выхода, кроме как заняться с ней «волшебством».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50

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