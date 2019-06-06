Новые смартфоны Apple лишатся 3D Touch
Компания Apple намерена перестать использовать технологию 3D Touch в смартфонах следующих поколений. В пресс-релизе американского концерна говорится, что операционная система iOS 13, готовящаяся к выходу, не будет поддерживать аппаратную часть сенсора, отвечающую за работу соответствующей функции.
Первым смартфоном без 3D Touch может стать iPhone 11, который планируется представить в текущем году. На смену технологии должна прийти Haptic Touch, испытанная в американских версиях iPhone XR. Она позволяет управлять гаджетом при помощи жестов и нажатий на экран с разной силой.
Инсайдеры в Apple сообщают: использование более актуальной Haptic Touch позволит сократить себестоимость смартфонов и их рыночный ценник. 3D Touch впервые появилась в iPhone SE и получила положительные отзывы пользователей из-за удобства применения. Под технологию пришлось подстроиться и большей части приложений, выходивших на iOS с 2014 года.
Премьера новой операционной системы iOS 13 должна состояться за несколько недель до анонса смартфонов Apple следующего поколения. Разработчики сообщили, что ПО получит более глубокий адаптив, позволяющий экономить ресурсы процессора и аккумулятора.
Первым смартфоном без 3D Touch может стать iPhone 11, который планируется представить в текущем году. На смену технологии должна прийти Haptic Touch, испытанная в американских версиях iPhone XR. Она позволяет управлять гаджетом при помощи жестов и нажатий на экран с разной силой.
Инсайдеры в Apple сообщают: использование более актуальной Haptic Touch позволит сократить себестоимость смартфонов и их рыночный ценник. 3D Touch впервые появилась в iPhone SE и получила положительные отзывы пользователей из-за удобства применения. Под технологию пришлось подстроиться и большей части приложений, выходивших на iOS с 2014 года.
Премьера новой операционной системы iOS 13 должна состояться за несколько недель до анонса смартфонов Apple следующего поколения. Разработчики сообщили, что ПО получит более глубокий адаптив, позволяющий экономить ресурсы процессора и аккумулятора.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:08