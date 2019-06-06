Новые смартфоны Apple лишатся 3D Touch





Первым смартфоном без 3D Touch может стать iPhone 11, который планируется представить в текущем году. На смену технологии должна прийти Haptic Touch, испытанная в американских версиях iPhone XR. Она позволяет управлять гаджетом при помощи жестов и нажатий на экран с разной силой.Инсайдеры в Apple сообщают: использование более актуальной Haptic Touch позволит сократить себестоимость смартфонов и их рыночный ценник. 3D Touch впервые появилась в iPhone SE и получила положительные отзывы пользователей из-за удобства применения. Под технологию пришлось подстроиться и большей части приложений, выходивших на iOS с 2014 года.Премьера новой операционной системы iOS 13 должна состояться за несколько недель до анонса смартфонов Apple следующего поколения. Разработчики сообщили, что ПО получит более глубокий адаптив, позволяющий экономить ресурсы процессора и аккумулятора.