Ученые выяснили, как долго мозг остается живым после обезглавливания
Процессы, происходящие в мозгу после физической смерти тела, всегда вызывали живой интерес у ученых и простых обывателей. Известно, что иногда всплески активности фиксируются через некоторое время после прекращения жизнедеятельности.
История знает немало примеров, когда выражения лиц казненных изменялись после фактического отделения головы от остального тела. Ученые объясняли это тем, что происходит спазм лицевой мускулатуры. Однако до сих пор вокруг вопроса, способен ли человек мыслить после в первые секунды после смерти, не утихают споры.
Специалисты опросили пациентов, которые пережили клиническую смерть. Они рассказали, что осознавали события, которые с ними происходили, и четко описывали действия врачей и окружающую обстановку.
Существуют данные, полученные в результате энцефалографических исследований мозга после смерти пациента. В них речь идет о вспышках активности через полчаса после констатации факта прекращения жизнедеятельности. Подобные эксперименты на животных показали экспрессию генов через 48-96 часов после смерти.
В случае с обезглавливанием ученые пришли к выводу, что мозг умирает в результате отсутствия поступления кислорода, потому еще в течение нескольких секунд может реагировать на раздражители.
История знает немало примеров, когда выражения лиц казненных изменялись после фактического отделения головы от остального тела. Ученые объясняли это тем, что происходит спазм лицевой мускулатуры. Однако до сих пор вокруг вопроса, способен ли человек мыслить после в первые секунды после смерти, не утихают споры.
Специалисты опросили пациентов, которые пережили клиническую смерть. Они рассказали, что осознавали события, которые с ними происходили, и четко описывали действия врачей и окружающую обстановку.
Существуют данные, полученные в результате энцефалографических исследований мозга после смерти пациента. В них речь идет о вспышках активности через полчаса после констатации факта прекращения жизнедеятельности. Подобные эксперименты на животных показали экспрессию генов через 48-96 часов после смерти.
В случае с обезглавливанием ученые пришли к выводу, что мозг умирает в результате отсутствия поступления кислорода, потому еще в течение нескольких секунд может реагировать на раздражители.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 19:35