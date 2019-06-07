Специалисты предупредили об опасности нарушения графика сна





Исследователи изучали влияние ночного отдыха на организм. Они провели глубокий анализ фаз сна, наблюдали за регенеративными процессами органов и систем, определяли психическое состояние испытуемых после отдыха в разное время ночи. Их результаты гласят, что лучше всего организм восстанавливается в промежутке между девятью и одиннадцатью вечера.Люди, которые бодрствуют в это время, лишают себя дополнительных сил, восстановительных процессов психики и некоторых органов, а потому чаще других страдают различными заболеваниями.Типичными патологиями у «полуночников» являются гипертония, сахарный диабет, невроз, депрессия, астма и ожирение. Спектр заболеваний настолько широк, что затрагивает все системы организма, потому врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать режимом ночного отдыха.