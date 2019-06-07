Специалисты предупредили об опасности нарушения графика сна
Ученые предупреждают любителей засидеться допоздна об опасности, которая угрожает их здоровью. Специалисты определили повышенные риски заболевания диабетом, неврозами и другими не менее серьёзными заболеваниями у тех, кто пренебрегает режимом сна.
Исследователи изучали влияние ночного отдыха на организм. Они провели глубокий анализ фаз сна, наблюдали за регенеративными процессами органов и систем, определяли психическое состояние испытуемых после отдыха в разное время ночи. Их результаты гласят, что лучше всего организм восстанавливается в промежутке между девятью и одиннадцатью вечера.
Люди, которые бодрствуют в это время, лишают себя дополнительных сил, восстановительных процессов психики и некоторых органов, а потому чаще других страдают различными заболеваниями.
Типичными патологиями у «полуночников» являются гипертония, сахарный диабет, невроз, депрессия, астма и ожирение. Спектр заболеваний настолько широк, что затрагивает все системы организма, потому врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать режимом ночного отдыха.
Исследователи изучали влияние ночного отдыха на организм. Они провели глубокий анализ фаз сна, наблюдали за регенеративными процессами органов и систем, определяли психическое состояние испытуемых после отдыха в разное время ночи. Их результаты гласят, что лучше всего организм восстанавливается в промежутке между девятью и одиннадцатью вечера.
Люди, которые бодрствуют в это время, лишают себя дополнительных сил, восстановительных процессов психики и некоторых органов, а потому чаще других страдают различными заболеваниями.
Типичными патологиями у «полуночников» являются гипертония, сахарный диабет, невроз, депрессия, астма и ожирение. Спектр заболеваний настолько широк, что затрагивает все системы организма, потому врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать режимом ночного отдыха.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 04:37