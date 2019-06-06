Ален Делон записал новый романтический трек «Я люблю только тебя»





Данная романтическая композиция звучит очень мелодично. Поклонники актера одобрили работу, но им интересно, кому посвящена песня. Некоторые фанаты предполагают, что композиция написана для тайной возлюбленной 83-летнего артиста.Напомним, ранее активисты высказали протест против награждения Ален Делона престижной премией «Золотой пальмовой ветвью» из-за категорических высказываний актера относительно ЛГБТ меньшинств. Однако это не помешало звезде получить награду.