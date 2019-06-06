"А почему бы и нет?": Дженнифер Энистон намекнула на возможные съемки продолжения "Друзей"
Голливудская звезда Дженнифер Энистон намекнула многочисленным фанатам на возможное возобновление съемок популярного ситкома "Друзья". В эфире программы Эллен Дедженерес киноактриса призналась, что она и ее коллеги готовы "тряхнуть стариной".
На вопрос ведущей, о том, не задумывалась ли Энистон об участии в продолжении комедийного сериала, знаменитость ответила: "А почему бы и нет? Я бы сделала это". По ее словам, актеры, исполнявшие до 2004 года роли "друзей", также не отказались от такой возможности.
Дженнифер Энистон согласна сняться в продолжении телесериала, даже если все ее коллеги по цеху откажутся от съемок. Но в таком случае ситком получит название "Друг", пошутила 50-летняя актриса.
Кортни Кокс, исполнившая в "Друзях" роль Моники Геллер, не думала о возобновлении любимого миллионами зрителей проекта, но в случае продолжения съемок готова вновь появится на экранах в прежнем амплуа.
На вопрос ведущей, о том, не задумывалась ли Энистон об участии в продолжении комедийного сериала, знаменитость ответила: "А почему бы и нет? Я бы сделала это". По ее словам, актеры, исполнявшие до 2004 года роли "друзей", также не отказались от такой возможности.
"Все может случиться" - интригующе отметила гостья Дедженерес.
Дженнифер Энистон согласна сняться в продолжении телесериала, даже если все ее коллеги по цеху откажутся от съемок. Но в таком случае ситком получит название "Друг", пошутила 50-летняя актриса.
Кортни Кокс, исполнившая в "Друзях" роль Моники Геллер, не думала о возобновлении любимого миллионами зрителей проекта, но в случае продолжения съемок готова вновь появится на экранах в прежнем амплуа.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:25