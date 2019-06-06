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"А почему бы и нет?": Дженнифер Энистон намекнула на возможные съемки продолжения "Друзей"

Голливудская звезда Дженнифер Энистон намекнула многочисленным фанатам на возможное возобновление съемок популярного ситкома "Друзья". В эфире программы Эллен Дедженерес киноактриса призналась, что она и ее коллеги готовы "тряхнуть стариной".
"А почему бы и нет?": Дженнифер Энистон намекнула на возможные съемки продолжения "Друзей"

На вопрос ведущей, о том, не задумывалась ли Энистон об участии в продолжении комедийного сериала, знаменитость ответила: "А почему бы и нет? Я бы сделала это". По ее словам, актеры, исполнявшие до 2004 года роли "друзей", также не отказались от такой возможности.

"Все может случиться" - интригующе отметила гостья Дедженерес.
"А почему бы и нет?": Дженнифер Энистон намекнула на возможные съемки продолжения "Друзей"

Дженнифер Энистон согласна сняться в продолжении телесериала, даже если все ее коллеги по цеху откажутся от съемок. Но в таком случае ситком получит название "Друг", пошутила 50-летняя актриса.

Кортни Кокс, исполнившая в "Друзях" роль Моники Геллер, не думала о возобновлении любимого миллионами зрителей проекта, но в случае продолжения съемок готова вновь появится на экранах в прежнем амплуа.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:25

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