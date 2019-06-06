Компания Amazon представила новый дрон для доставки почты
Компания Amazon опубликовала в интернете видео нового дрона, который будет доставлять небольшие посылки. Эффективность созданной технологии обеспечивает специально разработанный искусственный интеллект.
Новый беспилотник способен самостоятельно доставлять товар в любую точку. Благодаря искусственному интеллекту дрон может распознавать и облетать любые препятствия, даже провода и белые нитки. Такого результата удалось получить благодаря виртуальному тестированию более 50 тысяч версий системы.
В данный момент летательный аппарат не имеет официального названия. Разработчики уверяют, что дрон полностью безопасен. Сейчас нет информации о дате официального релиза новинки, а также о намерении ввести беспилотник в эксплуатацию.
Однако для получения разрешения на применение устройства потребуется согласование вопроса с Федеральным управлением гражданской авиации США, что может занять несколько лет. В Amazon готовы сотрудничать с властями для скорейшего урегулирования вопроса.
Новый беспилотник способен самостоятельно доставлять товар в любую точку. Благодаря искусственному интеллекту дрон может распознавать и облетать любые препятствия, даже провода и белые нитки. Такого результата удалось получить благодаря виртуальному тестированию более 50 тысяч версий системы.
В данный момент летательный аппарат не имеет официального названия. Разработчики уверяют, что дрон полностью безопасен. Сейчас нет информации о дате официального релиза новинки, а также о намерении ввести беспилотник в эксплуатацию.
Однако для получения разрешения на применение устройства потребуется согласование вопроса с Федеральным управлением гражданской авиации США, что может занять несколько лет. В Amazon готовы сотрудничать с властями для скорейшего урегулирования вопроса.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:25