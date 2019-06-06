Компания Amazon представила новый дрон для доставки почты





Новый беспилотник способен самостоятельно доставлять товар в любую точку. Благодаря искусственному интеллекту дрон может распознавать и облетать любые препятствия, даже провода и белые нитки. Такого результата удалось получить благодаря виртуальному тестированию более 50 тысяч версий системы.В данный момент летательный аппарат не имеет официального названия. Разработчики уверяют, что дрон полностью безопасен. Сейчас нет информации о дате официального релиза новинки, а также о намерении ввести беспилотник в эксплуатацию.Однако для получения разрешения на применение устройства потребуется согласование вопроса с Федеральным управлением гражданской авиации США, что может занять несколько лет. В Amazon готовы сотрудничать с властями для скорейшего урегулирования вопроса.