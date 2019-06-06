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Marvel призвали «воскресить» Железного человека

В картине «Мстители: Финал» Железный человек пожертвовал собой ради спасения мира от Таноса. Поклонники не согласны с такой концовкой и призывают Marvel «воскресить» Тони Старка в следующих эпизодах комикса.
Marvel призвали «воскресить» Железного человека

В поддержку возвращения жизни супергерою общественность подготовила петицию на Change.org, на данный момент собравшую уже свыше 31 000 подписей. Фанаты считают, что Железный человек, всегда готовый рисковать и жертвовать собой ради других, заслуживает жить дальше. Интернет-пользователи назвали несправедливостью гибель Тони Старка. Супергерою долгое время не удавалось стать счастливым, а когда он обрел семью, не смог насладиться общением с супругой и дочерью.

Поклонники предложили Marvel свои версии «воскрешения» Железного человека. Некоторые считают, что героя можно вернуть в «Человеке-пауке», представив в качестве виртуального ассистента или ИИ. Часть юзеров уверена: для Тони Старка подойдет роль Мистерио, который станет помощником Spider-Man в борьбе со злом.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:18

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