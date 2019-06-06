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Палеогенетики расшифровали ДНК древних сибиряков

Эксперты в области палеогенетики, расшифровав ДНК древних сибиряков, обнаружили ряд миграционных особенностей стародавнего народа. Оказалось, что племена из Сибири в несколько этапов заселяли Евразию и северную Америку.
Палеогенетики расшифровали ДНК древних сибиряков

О миграции удалось узнать благодаря анализу ДНК народов Чукотки и эскимосов. В их структуре остались данные о нескольких волнах заселения отдаленных континентов Евразии и северной Америки.

Ученые считают, что первое перемещение произошли после окончания последней эпохи обледенения, а это примерно 24-17 тысяч лет назад. Благодаря изменению климата сибирские люди смогли колонизировать новые территории, создавая различные культурные группы.

Ученые продолжают изучение ДНК этих народов, чтобы получить более детальную информацию об исторических миграциях и особенностях жизни древних людей. Возможно, следующее открытие, которое найдет новые связи между народами разных континентов, уже не за горами.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:40

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