Палеогенетики расшифровали ДНК древних сибиряков





О миграции удалось узнать благодаря анализу ДНК народов Чукотки и эскимосов. В их структуре остались данные о нескольких волнах заселения отдаленных континентов Евразии и северной Америки.Ученые считают, что первое перемещение произошли после окончания последней эпохи обледенения, а это примерно 24-17 тысяч лет назад. Благодаря изменению климата сибирские люди смогли колонизировать новые территории, создавая различные культурные группы.Ученые продолжают изучение ДНК этих народов, чтобы получить более детальную информацию об исторических миграциях и особенностях жизни древних людей. Возможно, следующее открытие, которое найдет новые связи между народами разных континентов, уже не за горами.