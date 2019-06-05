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Тимати считает завистниками людей, критикующих его совместную с Минобороны коллекцию одежды

Тимати рассказал, по какой причине на его совместную с Минобороны коллекцию одежды обрушилась волна критики. Тимур Юнусов назвал завистниками тех, кто нелестно отзывается о его новой инициативе.
Тимати считает завистниками людей, критикующих его совместную с Минобороны коллекцию одежды

Недавно Тимати представил свою новую линию одежды Black Star Wear, разработанную вместе с Минобороны РФ. Бизнесмен признался, этот проект стал для него особенным, поскольку он не был уверен, что министерство заинтересуется в нём, и ожидал отказа, но его предложение заинтересовало ведомство и теперь план реализован. Тем не менее, некоторые не оценили старания рэпера и критикуют вещи, сравнивая их с аналогичными, имеющимися на известных мировых торговых онлайн-площадках. На своей официальной странице в социальной сети Instagram музыкант высказал личное мнение, объяснив, почему бренд критикуют.
Тимати считает завистниками людей, критикующих его совместную с Минобороны коллекцию одежды

Тимати уверен, лишь завистники способны выражать своё мнение, не приводя никаких доводов. Некоторые люди могут придраться к дизайну шорт, старательно не замечая ещё 80 вещей из коллекции. Также исполнитель добавил, весь процесс создания Black Star Wear полностью оплачен за его счёт, сообщается на сайте Аргументы недели.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:33

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