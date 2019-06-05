Тимати считает завистниками людей, критикующих его совместную с Минобороны коллекцию одежды
Тимати рассказал, по какой причине на его совместную с Минобороны коллекцию одежды обрушилась волна критики. Тимур Юнусов назвал завистниками тех, кто нелестно отзывается о его новой инициативе.
Недавно Тимати представил свою новую линию одежды Black Star Wear, разработанную вместе с Минобороны РФ. Бизнесмен признался, этот проект стал для него особенным, поскольку он не был уверен, что министерство заинтересуется в нём, и ожидал отказа, но его предложение заинтересовало ведомство и теперь план реализован. Тем не менее, некоторые не оценили старания рэпера и критикуют вещи, сравнивая их с аналогичными, имеющимися на известных мировых торговых онлайн-площадках. На своей официальной странице в социальной сети Instagram музыкант высказал личное мнение, объяснив, почему бренд критикуют.
Тимати уверен, лишь завистники способны выражать своё мнение, не приводя никаких доводов. Некоторые люди могут придраться к дизайну шорт, старательно не замечая ещё 80 вещей из коллекции. Также исполнитель добавил, весь процесс создания Black Star Wear полностью оплачен за его счёт, сообщается на сайте Аргументы недели.
Недавно Тимати представил свою новую линию одежды Black Star Wear, разработанную вместе с Минобороны РФ. Бизнесмен признался, этот проект стал для него особенным, поскольку он не был уверен, что министерство заинтересуется в нём, и ожидал отказа, но его предложение заинтересовало ведомство и теперь план реализован. Тем не менее, некоторые не оценили старания рэпера и критикуют вещи, сравнивая их с аналогичными, имеющимися на известных мировых торговых онлайн-площадках. На своей официальной странице в социальной сети Instagram музыкант высказал личное мнение, объяснив, почему бренд критикуют.
Тимати уверен, лишь завистники способны выражать своё мнение, не приводя никаких доводов. Некоторые люди могут придраться к дизайну шорт, старательно не замечая ещё 80 вещей из коллекции. Также исполнитель добавил, весь процесс создания Black Star Wear полностью оплачен за его счёт, сообщается на сайте Аргументы недели.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:33