Эксперты рассказали, какие солнцезащитные кремы опасны для кожи детей





По словам экспертов из Федерального союза немецких ассоциаций фармацевтов, наилучшим решением для защиты детской кожи от воздействия солнечных лучей являются кремы с компонентами, фильтрующими ультрафиолетовое излучение, например, этилгексилметоксициннамат. Детей дошкольного возраста следует обезопасить и микропигментами, такими как диоксид титана или оксид цинка. Данные меры предосторожности связаны с тем, что детская кожа имеет несформировавшийся барьер чувствительности. Хотя она тоньше, чем у взрослых людей, но на ее поверхности расположено больше сальных желез. В связи с этим особо вредные компоненты могут абсорбироваться кожей, а затем попадать в кровь. Более того, некоторые вещества обладают эстрогенными свойствами.Советы немецких фармацевтов распространяются не только на крема от загара, но и на другие продукты. Например, матери новорожденных малышей используют в среднем восемь разных средств по уходу, которые могут содержать до 48 компонентов. Стоит учитывать, что на этикетке может быть отмечена гипоаллергенность товара, но этот факт вовсе не гарантирует его полную безопасность для ребенка.