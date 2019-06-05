АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Анализ химического состава метеоритов поможет понять распределение веществ на Земле
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

Эксперты рассказали, какие солнцезащитные кремы опасны для кожи детей

Немецкие эксперты рассказали, какие солнцезащитные кремы не следует наносить на кожу детей. Специалисты предупредили, что определенные вещества, входящие в состав этих средств, могут стать причиной аллергической реакции.

Эксперты рассказали, какие солнцезащитные кремы опасны для кожи детей

По словам экспертов из Федерального союза немецких ассоциаций фармацевтов, наилучшим решением для защиты детской кожи от воздействия солнечных лучей являются кремы с компонентами, фильтрующими ультрафиолетовое излучение, например, этилгексилметоксициннамат. Детей дошкольного возраста следует обезопасить и микропигментами, такими как диоксид титана или оксид цинка. Данные меры предосторожности связаны с тем, что детская кожа имеет несформировавшийся барьер чувствительности. Хотя она тоньше, чем у взрослых людей, но на ее поверхности расположено больше сальных желез. В связи с этим особо вредные компоненты могут абсорбироваться кожей, а затем попадать в кровь. Более того, некоторые вещества обладают эстрогенными свойствами.

Советы немецких фармацевтов распространяются не только на крема от загара, но и на другие продукты. Например, матери новорожденных малышей используют в среднем восемь разных средств по уходу, которые могут содержать до 48 компонентов. Стоит учитывать, что на этикетке может быть отмечена гипоаллергенность товара, но этот факт вовсе не гарантирует его полную безопасность для ребенка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О количестве реализованного на
Эксперты рассказали о действиях в
Эксперты рассказали, какие
Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять
Ксения Бородина призналась, что на днях
Ученые назвали 5 признаков СПИДа
«Дом-2»: Проектная история Евгения
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева
Вице-президент Lenovo показал первое
«Свинячьи лица»: Ксения Бородина
Татьяна Навка держит фигуру в форме
Ученые рассказали, чем может быть
Анализ химического состава метеоритов
ZTE создаст смартфон с двойной
В Казани женщина убила сожителя и
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Матвиенко предлагает предусмотреть в
Специалисты предупредили об опасности
Уфологи обнаружили на Луне инопланетное
Алена Савкина рассказала о «кошмарном»
Эксперты назвали 10 самых
Учёные назвали малоизвестные
Юрий и Инна Жидковы крестили своего
Гибкий смартфон Huawei Mate X
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
В Алтайском крае в ДТП с погоней
Газпромбанк и ансамбль Игоря Моисеева
Тип фигуры «груша» признали самым
Илья Яббаров о примирении с Аленой
Звезда «Дома-2» Оля Жарикова вышла
Просмотреть все новости