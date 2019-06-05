Владимир Гройсман инициирует снижение цен на газ в Украине





Премьер-министр Украины выступил с заявлением, в котором обратился к компании «Нафтогаз» с предложением пересмотреть ценовую политику топлива. Особый акцент был сделан на перерасчете тарифов для населения. Чиновник считает, что сумма, оплачиваемая людьми за газ слишком высока. Предложено сосредоточится на поиске путей для снижения цены.Был задан курс на внимательный анализ рынка и поиск других источников поставок газа. Также Гройсман обратил внимание на то, что следует увеличить долю добычи этого ископаемого в Украине.При пересмотре ценовой политики для населения возможно будет добиться более устойчивого материального положения граждан за счет снижения цен как на коммунальные услуги, так и на продукты потребительской корзины.