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BMW опубликовали фото обновленного семейства M8

Компания BMW опубликовала в Сети информацию о новых автомобилях семейства M8. Модели будут доступны в кузове седан и кабриолет.
BMW опубликовали фото обновленного семейства M8

В независимости от типа кузова автомобили имеют одинаковые технические характеристики. Новое поколение М8 оборудовано 4,4-литровым силовым агрегатом V8 мощностью 600 лошадиных сил и крутящим моментом в 750 Нм. Также будет доступен специальный пакет обновлений Competition, который позволит выжать дополнительных 17 лошадок из двигателя.

Мотор работает с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic. Обе модели имеют полный привод. До сотни М8 разгоняется за 3,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой до 305 километров в час и до 250 километров в час с пакетом M Driver`s.

Премьера новых моделей ожидается осенью на Мюнхенском автосалоне. Предварительно стоимость кабриолета составит 142,5 тысячи долларов, а седана 133 тысячи долларов. Когда новинки поступят на российский рынок, неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:20

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