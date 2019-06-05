BMW опубликовали фото обновленного семейства M8





В независимости от типа кузова автомобили имеют одинаковые технические характеристики. Новое поколение М8 оборудовано 4,4-литровым силовым агрегатом V8 мощностью 600 лошадиных сил и крутящим моментом в 750 Нм. Также будет доступен специальный пакет обновлений Competition, который позволит выжать дополнительных 17 лошадок из двигателя.Мотор работает с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic. Обе модели имеют полный привод. До сотни М8 разгоняется за 3,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой до 305 километров в час и до 250 километров в час с пакетом M Driver`s.Премьера новых моделей ожидается осенью на Мюнхенском автосалоне. Предварительно стоимость кабриолета составит 142,5 тысячи долларов, а седана 133 тысячи долларов. Когда новинки поступят на российский рынок, неизвестно.