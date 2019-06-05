В Челябинской области разыскивают девушку, пропавшую после похода в поликлинику





Поисковой отряд "Легион-Спас" опубликовал на своём официальном сайте информацию о начале поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения жительницы Магнитогорска 2002 года рождения. По имеющимся данным, в последний раз её видели 4 июня в 10:00 утра, когда она направилась в поликлинику. С тех пор уже более суток от неё не поступало вестей и нет данных о её возможном месте пребывания. Волонтёры просят неравнодушных граждан, располагающих информацией, предоставить её, позвонив или написав на сайт организации или сообщить в любое отделение полиции.Среди особых примет не сообщается, какая одежда была на пропавшей в день исчезновения. Девушка имеет карий цвет глаз, чёрные волосы до талии, среднее телосложение и рост в пределах 165-170 см.