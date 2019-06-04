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Генетики случайно вывели святящихся в темноте кошек

Генетики из Южной Корее случайный образом вывели святящихся в темноте кошек. Такой неожиданный эффект был получен после клонирования этих домашних животных, в результате у них в организме появился флуоресцентный белок.
Генетики случайно вывели святящихся в темноте кошек

Южнокорейские генетики реализовали данный эксперимент по клонированию кошек еще в 2007 году. Исследование проводилось с целью выяснения способа борьбы с генетическими заболеваниями посредством внесения изменений в геном. Данные домашние животные отлично подходят для подобных целей, так как у них с человеком 250 общих болезней, передающихся по наследству. Именно поэтому эксперименты на этих питомцах помогает ученым понять, как изменения генов скажется на устойчивости определенных заболеваний данного типа.

В результате одного из подобных опытов генетики вывели кошек, светящихся в темноте. Для получения подобного эффекта необходимо выключить свет и направить на животное ультрафиолетовые лучи. В результате домашний питомец в прямом смысле становился красным. Дополнительное изучение вопроса показало, что все дело в флуоресцентном белке. Именно его появление в организме животного приводило к подобным последствиям. Данный ген ученые модифицировали с совершенно другой целью и рассчитывали на иной результат.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:45

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