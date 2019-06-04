Представлен ТОП-5 эффективно сжигающих жир продуктов





В список попал миндаль, являющийся отличным источником белка. Ежедневное употребление ореха способствует потере веса и активному жировому обмену. Продукт снижает уровень «плохого» холестерина у улучшает липидный профиль. Достаточно в день съедать 30-40 г миндаля.Эффективно сжигают жиры молочные изделия. Как показывает исследование, диета на основе таких продуктов способствует похудению благодаря содержанию в них большого количества витамина D и кальция.Третьим в списке активных «сжигателей» жиров значится зеленый чай. Напиток обогащен антиоксидантами и полезными соединениями, предотвращающими окислительное повреждение клеток. Продукт является источником полифенола, ускоряющего жировой обмен. В ТОП-5 попал острый перец, содержащий капсаицин. Данный компонент улучшает метаболизм, контролируя его путем включения и отключения определенных генов, и повышает жиросжигающую способность.«Пятерку» полезных для идеальной фигуры продуктов замыкает рыба жирных сортов (типа лосося, тунца, скумбрии), обогащенная двумя видами омега-3 кислот. Эти соединения обладают способностью эффективно сжигать жир, способствуя похудению.