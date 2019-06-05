Дэвид Бекхэм выступил против романа сына Бруклина с его девушкой Ханной Кросс

Об этом сообщает авторитетное британское издание The Sun со ссылкой на источники в окружении Дэвида и Виктории Бекхэм. Поводом для серьезного разговора отца с сыном стала очередная публичная перепалка Бруклина с Ханной Кросс в отеле в Канне. Возлюбленные совершенно не обращали внимание на окружающих и продолжали выяснять отношения.Этой уже не первый подобный случай, а сколько их было за закрытыми дверями – невозможно предугадать. Дэвид Бекхэм устал от подобной ситуации и открыто высказал сыну свое мнение на этот счет. Бывший футболист предложил Бруклину серьезно задуматься, если у романа с его девушкой будущее.Дэвид и Виктория Бекхэмы стараются быть близкими со своими детьми и обсуждать с ними все проблемы, поэтому они крайне обеспокоены подобной ситуацией. Именно поэтому отец уже несколько раз выступал против данного романа. Звездный футболист также отмечает, что не хочет, чтобы 20-летний Бруклин сделал неправильные выводы из своего первого опыта насчет того, какими должны быть отношения мужчиной и женщиной, сообщает издание «Телепрограмма».