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Дэвид Бекхэм выступил против романа сына Бруклина с его девушкой Ханной Кросс

Известный футболист Дэвид Бекхэм открыто выступил против текущего романа его старшего сына Бруклина с Ханной Кросс. По мнению знаменитости наследник слишком много ругается со своей девушкой, поэтому их отношения нельзя назвать нормальными.
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына Бруклина с его девушкой Ханной Кросс

Об этом сообщает авторитетное британское издание The Sun со ссылкой на источники в окружении Дэвида и Виктории Бекхэм. Поводом для серьезного разговора отца с сыном стала очередная публичная перепалка Бруклина с Ханной Кросс в отеле в Канне. Возлюбленные совершенно не обращали внимание на окружающих и продолжали выяснять отношения.

Этой уже не первый подобный случай, а сколько их было за закрытыми дверями – невозможно предугадать. Дэвид Бекхэм устал от подобной ситуации и открыто высказал сыну свое мнение на этот счет. Бывший футболист предложил Бруклину серьезно задуматься, если у романа с его девушкой будущее.

Дэвид и Виктория Бекхэмы стараются быть близкими со своими детьми и обсуждать с ними все проблемы, поэтому они крайне обеспокоены подобной ситуацией. Именно поэтому отец уже несколько раз выступал против данного романа. Звездный футболист также отмечает, что не хочет, чтобы 20-летний Бруклин сделал неправильные выводы из своего первого опыта насчет того, какими должны быть отношения мужчиной и женщиной, сообщает издание «Телепрограмма».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:10

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