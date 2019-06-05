Ученые напечатали роговицу на 3D-принтере
Корейские специалисты сумели напечатать на 3D-принтере роговицу глаз. Для воссоздания тонкой коллагеновой структуры органа без потери его прозрачности исследователи использовали силу поверхностного натяжения.
Нехватка донорского биоматериала, который удается получить лишь посмертно, заставляет медиков применять для трансплантации искусственную роговицу, синтезированную из комбинированного коллагена или различного рода полимеров. Однако ей не хватает прозрачности по сравнению с натуральной тканью. Корейским экспертам удалось решить проблему. Они, используя нативные структуры глаз, распечатали роговицу на 3D-принтере. Ученые регулировали напряжение сдвига, возникавшее на выходе «чернил» (стволовые клетки и межклеточное вещество роговицы), создавая укладку коллагеновых фибрилл, близкую к естественной.
Трехмерная печать позволяет индивидуально подбирать размер и форму исходного продукта для каждого заказчика путем сканирования глаза и обработки данных компьютером, подающим команду на 3D-принтер. Синтезированная ткань непосредственно после изготовления демонстрирует 90-процентную жизнеспособность, а через неделю - 83-процентную. Авторы исследования, представленного в издании Biofabrication, уверены, предложенная ими технология найдет широкое применение в практичной медицине.
Нехватка донорского биоматериала, который удается получить лишь посмертно, заставляет медиков применять для трансплантации искусственную роговицу, синтезированную из комбинированного коллагена или различного рода полимеров. Однако ей не хватает прозрачности по сравнению с натуральной тканью. Корейским экспертам удалось решить проблему. Они, используя нативные структуры глаз, распечатали роговицу на 3D-принтере. Ученые регулировали напряжение сдвига, возникавшее на выходе «чернил» (стволовые клетки и межклеточное вещество роговицы), создавая укладку коллагеновых фибрилл, близкую к естественной.
Трехмерная печать позволяет индивидуально подбирать размер и форму исходного продукта для каждого заказчика путем сканирования глаза и обработки данных компьютером, подающим команду на 3D-принтер. Синтезированная ткань непосредственно после изготовления демонстрирует 90-процентную жизнеспособность, а через неделю - 83-процентную. Авторы исследования, представленного в издании Biofabrication, уверены, предложенная ими технология найдет широкое применение в практичной медицине.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:01