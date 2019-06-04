В Великобритании ученые создали пластыри для восстановления после сердечного приступа





Размер инновационного средства не превышает размеров большого пальца. Содержащиеся в составе пластырей стволовые клетки имеют способность превращаться в клетки сердечной ткани. О высокой эффективности можно говорить уже через три дня после перенесенного приступа, отмечают специалисты. Тестирование патчей на пациентах начнутся, предположительно, в течение двух лет.По словам одного из авторов новой технологии, профессора Метина Авкирана, инновация имеет потенциал лечить сердца. Она может изменить миллионы жизней. Если преимущества разработки для людей, перенесших инфаркт, будут доказаны клиническими испытаниями - это станет огромным достижением для регенеративной медицины.