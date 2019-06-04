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Суперкар Volkswagen ID. R оказался самым быстрым электромобилем Нюрбургринга

Компания Volkswagen протестировала на трассе Нюрбургринга прототип спортивной модели ID.R. Новый продукт немецкого бренда оказался самым быстрым электрокаром известного гоночного трека Германии.
Суперкар Volkswagen ID. R оказался самым быстрым электромобилем Нюрбургринга

Volkswagen ID. R преодолел 20,8 км автомагистрали Нюрбургринга примерно за 6 минут 5,33 секунды, улучшив достижение 1360-мощного «китайца» Nio EP9 почти на 40,6 секунды. Разработчики немецкого бренда, готовя электрический суперкар к тестированию, полностью пересмотрели компоненты, отвечающие за аэродинамику, а также оптимизировали работу силовой установки. Двухмоторную систему настроили на большую отдачу заряда в пользу задней оси и внедрили технологию DRS, снижающую угол атаки антикрыла и уменьшающую сопротивление потока воздуха.

Концепт спортивного суперкара, представленный Volkswagen, разгоняется до первых 100 км/ч за 2,25 секунды, его двигатели выдают 680 л. с. при 650 Нм, а максимальная скорость – 270 км/ч. Производитель применил в автомобиле некоторые передовые технологии, включая использование глицерина для подзарядки батареи с воздушным охлаждением. Непосредственное участие в тестировании модели ID. R принял Ромэн Дюма, четырехкратный победитель марафона «24 часа Нюрбургринга». Пилот остался доволен возможностями новинки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:38

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