Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

Решение компании Activision о перезапуске серии Call of Duty: Modern Warfare стало неожиданностью даже для поклонников этой франшизы. Разработчики пока еще не сказали, чем конкретно будет отличаться сюжет от оригинальной игры 2007 года Call of Duty 4: Modern Warfare. Несмотря на это, в Сети уже появилось много подробностей неожиданной новинки, сразу вызвавшей всеобщее внимание. Игра будет иметь полноценный кроссплей – это значит, что игроки с PC, PS4 и Xbox One смогут играть вместе. Также разработчики откажутся от сезонных пропусков и все обновления будут бесплатными.Сразу после анонса перезапуска Call of Duty: Modern Warfare стал доступен предзаказ. Activision предлагает пользователям три издания новинки: Standard, Operator Edition и Operator Enhanced Edition. Все они будут отличаться дополнительными материалами, бонусами и предметами для мультиплеера, их полное описание появится в ближайшее время. Ценники разнятся в зависимости от платформы, самая низкая цена – 1999 рублей, самая высокая – 6500.Выход перезапуска Call of Duty: Modern Warfare запланирован на 25 октября 2019 года.