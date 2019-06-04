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Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision сообщила о полном перезапуске серии Call of Duty: Modern Warfare. Сразу после этого на все основных платформах стал доступен предзаказ данного шутера, покупателям предлагают три разных издания, их цена стартует от 1999 рублей.
Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

Решение компании Activision о перезапуске серии Call of Duty: Modern Warfare стало неожиданностью даже для поклонников этой франшизы. Разработчики пока еще не сказали, чем конкретно будет отличаться сюжет от оригинальной игры 2007 года Call of Duty 4: Modern Warfare. Несмотря на это, в Сети уже появилось много подробностей неожиданной новинки, сразу вызвавшей всеобщее внимание. Игра будет иметь полноценный кроссплей – это значит, что игроки с PC, PS4 и Xbox One смогут играть вместе. Также разработчики откажутся от сезонных пропусков и все обновления будут бесплатными.

Сразу после анонса перезапуска Call of Duty: Modern Warfare стал доступен предзаказ. Activision предлагает пользователям три издания новинки: Standard, Operator Edition и Operator Enhanced Edition. Все они будут отличаться дополнительными материалами, бонусами и предметами для мультиплеера, их полное описание появится в ближайшее время. Ценники разнятся в зависимости от платформы, самая низкая цена – 1999 рублей, самая высокая – 6500.

Выход перезапуска Call of Duty: Modern Warfare запланирован на 25 октября 2019 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:17

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