Ubisoft готовят специальную программу для выставки Е3

Достоверно известно, что французский производитель игр Ubisoft планирует анонсировать на Electronic Entertainment Expo 2019 ряд своих новых проектов. К ним относятся: Ghost Recon: Breakpoint, The Division 2, For Honor и Rainbow Six Siege. Однако инсайдеры уверяют, что на этом выступления компании не окончится. Ubisoft хочет сделать для своих поклонников специальное шоу, которое удивит всех.Некоторые ожидают выхода новых игр, которые не были анонсированы. Однако достоверной информации об особенностях специального представления от Ubisoft нет. Ранее компания опубликовала видеоролик с расписанием мероприятий на Electronic Entertainment Expo.