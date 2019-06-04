В России разработаны два варианта электронных паспортов: с чипом и без





Пластиковая карта с чипом обойдется государственному бюджету дороже на 144 млрд рублей, но такие документы являются более безопасными и многофункциональными в отличие от карточек без чипов.Решение о дизайне электронных паспортов нужно будет принять этим летом, отметил представитель Госдумы. По его словам, главной целью создания таких документов является выход на модель, позволяющую осуществлять в облаке общение с государством. Если у человека имеется идентификатор с привязанной к нему фотографией, защитой и QR-кодом позволяющим считывать данные о гражданине, то такие документы как полис медстрахования, водительские права и другое уже оформлены, так как есть в облаке. Вице-премьер также поддерживает инициативу с введением электронных виз. Он полагает: такие нововведения благотворно повлияют на развитии туризма страны.