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В России разработаны два варианта электронных паспортов: с чипом и без

В России созданы два варианта электронных паспортов для граждан: пластиковая карточка с чипом и без него. Как отметил Максим Акимов, занимающий должность вице-премьера, в интервью "Ведомостям", руководство страны должно определиться с дизайном документа уже этим летом.

В России разработаны два варианта электронных паспортов: с чипом и без

Пластиковая карта с чипом обойдется государственному бюджету дороже на 144 млрд рублей, но такие документы являются более безопасными и многофункциональными в отличие от карточек без чипов.

Решение о дизайне электронных паспортов нужно будет принять этим летом, отметил представитель Госдумы. По его словам, главной целью создания таких документов является выход на модель, позволяющую осуществлять в облаке общение с государством. Если у человека имеется идентификатор с привязанной к нему фотографией, защитой и QR-кодом позволяющим считывать данные о гражданине, то такие документы как полис медстрахования, водительские права и другое уже оформлены, так как есть в облаке. Вице-премьер также поддерживает инициативу с введением электронных виз. Он полагает: такие нововведения благотворно повлияют на развитии туризма страны.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:52

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