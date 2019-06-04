Владимир Путин пожелал мусульманам РФ в честь Ураза-байрама «мира и благополучия»
Владимир Путин в честь праздника Ураза-байрам выступил с поздравительным словом. В честь важного для мусульман события президент РФ пожелал всем «благополучия и мира».
Поздравление главы России обнародовано на сайте Кремля. Праздник, который ознаменовывает завершение священного Рамадана, напоминает верующим о высоких духовных ценностях ислама, обращает к традициям предков. Ураза-байрам призывает людей к милосердию, заботе о нуждающихся в помощи.
Путин отметил, как важен вклад мусульманских общин РФ в развитие диалога между представителями разных национальностей. Президент ценит их взаимодействие со структурами государства, осуждение экстремизма и неприятие вражды на почве религии.
Мусульмане всего мира, включая проживающих на территории России, в текущем году отмечают Ураза-байрам 4 июня. На утренний намаз у Соборной мечети в Москве собрались тысячи верующих. Путин пожелал всем «благополучия, мира».
Поздравление главы России обнародовано на сайте Кремля. Праздник, который ознаменовывает завершение священного Рамадана, напоминает верующим о высоких духовных ценностях ислама, обращает к традициям предков. Ураза-байрам призывает людей к милосердию, заботе о нуждающихся в помощи.
Путин отметил, как важен вклад мусульманских общин РФ в развитие диалога между представителями разных национальностей. Президент ценит их взаимодействие со структурами государства, осуждение экстремизма и неприятие вражды на почве религии.
Мусульмане всего мира, включая проживающих на территории России, в текущем году отмечают Ураза-байрам 4 июня. На утренний намаз у Соборной мечети в Москве собрались тысячи верующих. Путин пожелал всем «благополучия, мира».
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:53