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В Кемерово могут значительно подорожать коммунальные услуги

В Кемерово могут значительно подорожать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Это произойдет в том случае, если муниципальный бюджет перестанет покрывать часть расходов на отопление, а также холодное и горячее водоснабжение.
В Кемерово могут значительно подорожать коммунальные услуги

Соответствующее предложение городской администрации и совету народных депутатов подала Контрольно-счетная палата. Она предлагает исключить необоснованные расходы из муниципального бюджета, идущие на возмещение некоторых затрат для организаций, занимающиxся отоплением, а также холодным и горячим водоснабжением.

В 2018 году на эти цели администрация Кемерово выделили 2 млрд 533 млн 450 тысяч рублей, а это 11% от общей суммы, находящийся под управлением муниципальных чиновников. Контрольно-счетная палата предлагает отменить эти необоснованные расходы и переложить оплату данных коммунальных услуг на самих потребителей.

Сколько времени займет рассмотрение этого вопроса и когда будет принято решение – неизвестно, также нет официальных данных относительно возможных тарифов на холодную и горячую воду, а также отопление. Эксперты отметили, у последнего выплаты компенсации выпадающих доходов (КВД) самые большие – 64%. Это означает, что если бюджет перестанет покрывать данную часть стоимости, то цена этой категории ЖКУ увеличится в более чем 2 раза. Решение администрация и депутаты Кемерово должны принято до 29 июня 2019 года.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:54

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