В Кемерово могут значительно подорожать коммунальные услуги





Соответствующее предложение городской администрации и совету народных депутатов подала Контрольно-счетная палата. Она предлагает исключить необоснованные расходы из муниципального бюджета, идущие на возмещение некоторых затрат для организаций, занимающиxся отоплением, а также холодным и горячим водоснабжением.В 2018 году на эти цели администрация Кемерово выделили 2 млрд 533 млн 450 тысяч рублей, а это 11% от общей суммы, находящийся под управлением муниципальных чиновников. Контрольно-счетная палата предлагает отменить эти необоснованные расходы и переложить оплату данных коммунальных услуг на самих потребителей.Сколько времени займет рассмотрение этого вопроса и когда будет принято решение – неизвестно, также нет официальных данных относительно возможных тарифов на холодную и горячую воду, а также отопление. Эксперты отметили, у последнего выплаты компенсации выпадающих доходов (КВД) самые большие – 64%. Это означает, что если бюджет перестанет покрывать данную часть стоимости, то цена этой категории ЖКУ увеличится в более чем 2 раза. Решение администрация и депутаты Кемерово должны принято до 29 июня 2019 года.