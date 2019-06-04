"Они пытаются помириться ради дочки": Друг Ирины Шейк и Брэдли Купера рассказал о сложных отношениях пары





Как отмечает источник, никто из партнеров не счастлив и их семейные узы "висят на волоске". "Они пытаются помириться ради дочери", - утверждает знакомый. Папарацци часто видят Купера и Шейк на прогулках с двухлетней дочкой Леей, но семья не выглядит слишком жизнерадостной.Возможной причиной разлада в семье могут быть отношения Брэдли Купера с коллегой Леди Гагой, с которой он вместе снимался в картине "Звезда родилась". В феврале, на церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе знаменитости вместе исполнили песню под названием «Shallow», ставшую саундтреком к ленте. Многим светским сплетникам показалось, что Купера и Леди Гагу связывает не только работа. По словам инсайдера, у гражданских супругов разные интересы: Куперу нравится духовное саморазвитие, а Ирина Шейк не представляет своей жизни без светских мероприятий. Из-за этого в семье также не раз возникали разногласия, заключил собеседник журналистов.