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"Они пытаются помириться ради дочки": Друг Ирины Шейк и Брэдли Купера рассказал о сложных отношениях пары

Брак Ирины Шейк и Брэдли Купера на грани разрыва. Так считает друг звездной пары, который рассказал в интервью нью-йоркскому порталу Page Six о сложных отношениях супругов.

"Они пытаются помириться ради дочки": Друг Ирины Шейк и Брэдли Купера рассказал о сложных отношениях пары

Как отмечает источник, никто из партнеров не счастлив и их семейные узы "висят на волоске". "Они пытаются помириться ради дочери", - утверждает знакомый. Папарацци часто видят Купера и Шейк на прогулках с двухлетней дочкой Леей, но семья не выглядит слишком жизнерадостной.
"Они пытаются помириться ради дочки": Друг Ирины Шейк и Брэдли Купера рассказал о сложных отношениях пары

Возможной причиной разлада в семье могут быть отношения Брэдли Купера с коллегой Леди Гагой, с которой он вместе снимался в картине "Звезда родилась". В феврале, на церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе знаменитости вместе исполнили песню под названием «Shallow», ставшую саундтреком к ленте. Многим светским сплетникам показалось, что Купера и Леди Гагу связывает не только работа. По словам инсайдера, у гражданских супругов разные интересы: Куперу нравится духовное саморазвитие, а Ирина Шейк не представляет своей жизни без светских мероприятий. Из-за этого в семье также не раз возникали разногласия, заключил собеседник журналистов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:35

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