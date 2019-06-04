Во Владивостоке девушка подралась с охранником из-за собаки
Неизвестная девушка во Владивостоке чуть не подралась с охранником из-за собаки, которую заперли в автомобиле. Ранее транспортное средство с животным было доставлено на штраф-площадку.
Происшествие произошло возле штраф-площадки по улице Гульбиновича во Владивостоке. Как известно, девушка оставила своего пса в машине, а сама направилась по собственным делам. По неизвестным причинам, автомобиль был конфискован и доставлен на штраф-площадку.
После выяснения местонахождения транспортного средства, девушка вместе со своим партнером направились туда. Однако на месте у них возник конфликт с охранником, который чуть не перерос в драку. Скорее всего причиной ссоры стало неадекватное поведение девушки, поскольку она постоянно выражалась нецензурной бранью и оскорбляла охранника.
В итоге собаку удалось забрать, но чем закончилось происшествие неизвестно, поскольку видео с места события прервалось в разгаре конфликта. Пользователей Сети возмутило поведение молодой барышни, и многие отметили, что она не только безрассудно относится к животным, но и не умеет общаться с людьми.
Происшествие произошло возле штраф-площадки по улице Гульбиновича во Владивостоке. Как известно, девушка оставила своего пса в машине, а сама направилась по собственным делам. По неизвестным причинам, автомобиль был конфискован и доставлен на штраф-площадку.
После выяснения местонахождения транспортного средства, девушка вместе со своим партнером направились туда. Однако на месте у них возник конфликт с охранником, который чуть не перерос в драку. Скорее всего причиной ссоры стало неадекватное поведение девушки, поскольку она постоянно выражалась нецензурной бранью и оскорбляла охранника.
В итоге собаку удалось забрать, но чем закончилось происшествие неизвестно, поскольку видео с места события прервалось в разгаре конфликта. Пользователей Сети возмутило поведение молодой барышни, и многие отметили, что она не только безрассудно относится к животным, но и не умеет общаться с людьми.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:53