Тюменские лингвисты выделили новый союз в русском языке – «в смысле»





Лингвисты отмечают, что данный союз практически во всех случаях используется в качестве синонима «то есть». Такие выводы филологи смогли сделать на основании анализа Национального корпуса русского языка, поэтому в данном случае нельзя говорить о субъективности оценок или желании авторов данного открытия сделать себе имя на пустом месте.Союз «в смысле» часто применяется для фокусировки внимания собеседника на сказанных словах или конкретных событиях. Всего лингвисты зафиксировали 7903 случая вхождения данной конструкции в русский язык. Примечательно, что в 12,5% ее используют именно как союз.Проведенное исследование показало, что первые случаи использования «в смысле» появляются еще в середине XX века. Тогда союз встречался только в устной речи, но в последующие годы начал проникать и в письменную. Наибольший всплеск популярности данной конструкции приходится на последние три десятилетия.Лингвисты отмечают, люди полюбили союз «в смысле» из-за его большой вовлеченности в динамические процессы, что позволяет эффективно описывать ситуацию по мере ее развития.