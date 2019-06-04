Люди с ВИЧ имеют повышенный риск сердечных приступов и инсультов





Эксперты отмечают, что ключевым фактором риска развития заболеваний сердца и сосудов является курение. Согласно статистическим данным, 42% пациентов с ВИЧ курят. Сбои в работе сердечно-сосудистой системы наблюдаются также при чрезмерном употреблении спиртного и токсикомании.Более того, ВИЧ-инфицированные люди зачастую испытывают трудности в получении качественной медицинской помощи. Различия в уходе могут проявляться по возрастному, расовому, этническому или гендерному признакам.Люди в возрасте старше 60 лет, страдающие ВИЧ, имеют от 3 до 7 заболеваний, они вынуждены каждый день принимать 12-15 препаратов. Такие пациенты часто подвержены одиночеству и депрессии, у них нарушена способность выполнять обычные повседневные функции, а из-за этого ситуация усугубляется еще больше.Специалисты рекомендуют ВИЧ-инфицированным гражданам полностью отказаться от пагубных привычек и вести более активный образ жизни, что позволит сократить угрозу сердечно-сосудистых заболеваний.