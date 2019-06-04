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Ecobee представила умный динамик, почти не расходующий заряд

Канадская компания Ecobee представила свой последний продукт – умный динамик с голосовым управлением SmartThermostat. Новинка обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущей моделью, одним из которых является то, что устройство почти не расходует заряд.


Ecobee представила умный динамик, почти не расходующий заряд

Компания Ecobee, занимающаяся выпуском устройств для автоматизации дома, порадовала поклонников своей продукции очередным интеллектуальным термостатом SmartThermostat. Внешний вид новинки практически не изменился, за исключением замены материала отделки корпуса с пластика на стекло, а также появления цветного сенсорного экрана на жидких кристаллах. Основные перемены произошли внутри динамика.

Производитель укомплектовал SmartThermostat четырехъядерным процессором и двухдиапазонным модулем Wi-Fi. Устройство обеспечено функцией Spotify Connect, позволяющей переключаться с музыки на управление голосом и наоборот. Благодаря встроенному помощнику Amazon Alexa и современному датчику SmartSensor, помогающему управлять «горячими» или «холодными» точками, динамик способен менять ощущения комфорта и контролировать атмосферу в доме. В SmartThermostat также интегрированы такие программы, как Messaging, Alexa Calling и Drop-in. Среди других новшеств умного термостата необходимо отметить его экономичность, поскольку он практически не расходует заряд.

Новинка уже появилась в продаже на официальном сайте Ecobee. Ее цена составляет 249 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:26

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